Gli Eterni, MCU Cosmic conferma le voci sul coinvolgimento di Keanu Reeves

Il film sugli Eterni è sicuramente uno dei progetti più affascinanti ed attesi del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame. Le voci al riguardo hanno cominciato già da un po' di tempo a rincorrersi, ed una delle più interessanti potrebbe forse aver trovato conferma.

Parliamo del coinvolgimento di Keanu Reeves nel film, ipotesi che gira già da un po' di tempo su 4Chan ma che ha da poco trovato conferma da una fonte decisamente più autorevole. Il rumor, infatti, è stato rilanciato dal sito MCU Cosmic, che per primo svelò l'esistenza di un progetto riguardante gli Eterni. Secondo il sito, dunque, Reeves sarebbe attualmente in trattativa con il regista e la produzione per aggiungersi ad un cast già di tutto rispetto, comprendente Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden.

A proposito di voci riguardanti il cast, una circolata piuttosto insistentemente era quella riguardante la partecipazione di Millie Bobby Brown. L'attrice di Stranger Things ha però recentemente smentito tutte le indiscrezioni girate sul web. Kevin Feige ha invece confermato che ne Gli Eterni vedremo il primo protagonista dichiaratamente omosessuale di un film Marvel: sull'identità di quest'ultimo non vi sono ancora certezze, ma tra i protagonisti delle opere cartacee di casa Marvel i candidati al ruolo non mancano di certo.