Gli Eterni: i Marvel Studios hanno già svolto le riprese aggiuntive del film?

Se non fosse stato per questa pandemia terribile, in questo momento avremmo la possibilità di goderci in una sala cinematografica Gli Eterni, l'atteso film dei Marvel Studios che introdurrà tutta una nuova serie di personaggi nell'Universo Cinematografico Marvel allargando la componente "spaziale" di queste storie dopo Guardiani della Galassia.

Come si sospettava da tempo, oggi è arrivata la conferma che le riprese aggiuntive della pellicola hanno già avuto luogo e si sono svolte senza intoppi di sorta. A confermarlo è stata l'attrice Lauren Ridloff, nel corso di una chiacchierata con HeyUGuys in celebration, sull'apposito canale YouTube. L'attrice ha parlato del riconoscimento ricevuto dai BAFTA e ha raccontato di aver saputo del premio proprio mentre si trovava sul set per le riprese aggiuntive.

"Avevo appena terminato il mio secondo giorno di riprese per un film Marvel. Si trattava di riprese aggiuntive per la precisione, avevo appena finito la seconda giornata di lavoro e pensavo: 'E' davvero una bella settimana, è stato grandioso tornare a calcare un set così come lo è ricevere questa notizia'".

Nella medesima intervista, la Ridloff ha elogiato le capacità di leadership sul set della collega Angelina Jolie, che come noto è uno dei volti principali de Gli Eterni: "Devo dire che è sia gentile che molto forte. Sono grata di aver avuto l'occasione di averla lì con noi perché ho sentito come fosse davvero consapevole di quello di cui potevamo aver bisogno. Pensa sempre a tutto il cast. Avrebbe fatto domande che la maggior parte di noi avrebbe esitato a fare, e lei invece era quella che prendeva l'iniziativa e poneva quelle domande".

Ne Gli Eterni Lauren Midloff interpreta il personaggio di Makkari. Diretto da Chloé Zhao, la cui ultima pellicola Nomadland è stata premiata con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 77, il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021.