Eterni della Marvel sarà rinviato? Ecco perché tutto dipende dal nuovo film Shang-Chi

L'entusiasmo generale scatenato dalsensazionale trailer finale di Eterni rischia di essere frenato dalle inquietanti indiscrezioni arrivate in queste ore da Hollywood, le quali riportano che l'uscita del nuovo film Marvel sarebbe in bilico.

Nello stesso rapporto di Vulture in cui si cita il quasi certo rinvio di Venom: La furia di Carnage a gennaio 2022, viene suggerito che alcuni altri importanti blockbuster potrebbero essere rinviati se i dati del box office domestico non dovessero tornare presto in carreggiata, con Eterni di Chloe Zhao utilizzato proprio come esempio. Mentre Vulture cita espressamente alcuni titoli che manterranno le proprie date di uscita a prescindere, come Dune - che uscirà anche su HBO Max negli USA - e Top Gun: Maverick della Paramount - i cui costi esorbitanti a livello di marketing dovrebbero impedire un ulteriore rinvio - il rapporto afferma che, secondo fonti interne alla Disney, se Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dovesse ottenere risultati poco esaltanti durante il suo weekend di apertura, la major potrebbe rimuovere rapidamente Eterni dal calendario delle uscite in attesa che la fiducia del pubblico torni ai livelli pre-pandemia.

I precedenti dati di analisi del botteghino per Shang-Chi avevano stimato un esordio da $55 milioni durante il suo weekend di apertura, circa $25 milioni in meno della cifra incassata da Black Widow nei primi giorni d'uscita. L'opzione Disney+ rimane sulla carta, considerato anche che Shang-Chi approderà sul servizio di streaming on demand senza costi aggiuntivi dopo 45 giorni di esclusiva nelle sale, ma per il momento non sembrano esserci indicazioni in tal senso: vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.