Gli Eterni, Marvel come Revenant: le scene d'azione sono ispirate al film con DiCaprio

Nel corso di una recente intervista promozionale Chloé Zhao, regista de Gli Eterni, ha svelato alcuni retroscena sulla produzione dell'attesissimo nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

La Zhao ha dichiarato a The Playlist: "Gli Eterni è un film molto grande, dunque ho cercato ispirazione da diverse opere. Ma penso che per le sequenze d'azione, sulle quali mi sono divertita un mondo tanto perché ho lavorato con una squadra fantastica, ho voluto prendere come riferimento The Revenant. E' un film che ho amato davvero tanto, e durante le riprese lo abbiamo guardato più di una volta. La cosa che mi affascina più di ogni altra cosa è il fatto che per quel film le scene d'azione sono state girate sul posto. Questa cosa le rende incredibilmente coinvolgenti. Quindi direi che The Revenant è sicuramente il film che più mi ha influenzato per le scene action. E la cosa incredibile è che i Marvel Studios hanno davvero sostenuto la mia idea e mi hanno supportato mentre la realizzavo."

Ricordiamo che, ad oggi, Gli Eterni ha una data d'uscita fissata al 5 novembre prossimo. Sarà il 26esimo capitolo del MCU ed è interpretato da un cast corale che include Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan e Barry Keoghan.



Il film racconta la storia degli Eterni, esseri semi-immortali che hanno vissuto nell'ombra per migliaia di anni e oggi sono chiamati a riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici di sempre, i Devianti.

