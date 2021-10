Gli Eterni, Mark Ruffalo è entusiasta della pellicola e loda Chloé Zhao

Mark Ruffalo ha espresso tutto il suo entusiasmo per il prossimo film della Marvel, Gli Eterni, con un post su Twitter molto eloquente. La star del MCU ha interpretato Hulk/Bruce Banner nel franchise sin dall'uscita di The Avengers nel 2012 e non manca mai di far sentire il suo supporto ai suoi co-protagonisti e ai nuovi prodotti.

L'attore sembra particolarmente entusiasta del film diretto da Chloe Zhao, Ruffalo aveva già reagito al primo trailer de Gli Eterni qualche tempo fa ed ha espresso la sua eccitazione in un nuovo post su Twitter oggi.



Ruffalo ha condiviso un articolo con le prime reazioni al film, che è stato presentato in anteprima mondiale all'inizio di questa settimana. "Chloé Zhao + #Eternals + @Marvel = Yaz!!!", ha scritto, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.

Nel film, una razza di esseri immortali con poteri sovrumani che hanno vissuto segretamente sulla Terra per migliaia di anni si riunisce per combattere i malvagi Devianti. La pellicola ha uno dei minutaggi più lunghi del franchise e uscirà al cinema il 3 novembre.



Per quanto riguarda Ruffalo, non è certo la prima volta che condivide tutto il suo supporto e il suo affetto per le sue co-star del franchise ed il suo tempo nel Marvel Cinematic Universe è tutt'altro che finito. La star ha recentemente fatto un cameo in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e rivedremo Ruffalo in She-Hulk ,che arriverà su Disney+ il prossimo anno.