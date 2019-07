Gli Eterni, la Makkari di Lauren Ridloff sarà la prima supereroina sorda del MCU

Mentre a maggio 2020 il Black Widow di Cate Shortland aprirà ufficialmente le danze della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il secondo film del nuovo arco biennale ideato da Kevin Feige e vari creativi sarà l'attesissimo Gli Eterni di Chloe Zhao, che a quanto pare porterà su schermo anche il primo supereroe sordo del MCU.

A dire il vero, anzi, supereroina, visto che il compito ricadrà sulle spalle dell'ottima Lauren Ridloff (The Walking Dead), che nel cinecomic Marvel vestirà i panni di Makkari, nei fumetti in realtà uomo in tutte le sue varie iterazioni e qui pensato invece in chiave non solo femminile ma anche - appunto - sordo, quindi con un importante handicap atto ovviamente alla rappresentanza di una delle varie minoranze presenti nel mondo. Per chi non lo sapesse, la Ridloff è sorda dalla nascita.



Sembra anzi che proprio Gli Eterni sia il film con cui i Marvel Studios puntino a un ampio margine di inclusione, essendo prima di tutto aperto a questo genere di aperture e avendo in secondo luogo nel cast anche attori di varie etnie come Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo o Dong-seok Ma in quelli di Gilgamesh. Il film mostrerà inoltre diversi Celestiali e dunque sia la nascita degli Eterni che dei Devianti.



Gli Eterni è atteso nelle sale americane il 6 novembre 2020.

