Gli Eterni, Lily McHugh spiega la scena tagliata con Eros: 'Era un finale alternativo'

Gli Eterni ci ha permesso di dare poco più di uno sguardo all'Eros di Harry Styles: la new entry del Marvel Cinematic Universe si è palesata sul grande schermo solo per qualche istante, ma nelle prima intenzioni di Chloe Zhao c'era quella di concedere all'ex-One Direction un po' di spazio in più.

La cosa è stata svelata alcuni mesi fa, quando sui social fecero capolino le foto di una scena tagliata con Harry Styles: nelle immagini inedite provenienti dal set, il nostro si trovava in compagnia di Richard Madden e Lily McHugh e, proprio come i suoi due colleghi, indossava gli abiti sfoggiati da Ikaris e soci al loro arrivo sulla Terra.

Il perché della cosa ci viene svelato ora proprio dall'attrice di Sprite: "In realtà io non ho girato nessuna scena con lui. Quella scena faceva parte di una sequenza che è stata tagliata. Era parallela alla scena del nostro arrivo sulla Terra. Era un finale alternativo che però sembrò non funzionare. La girammo lo stesso giorno in cui noi girammo la nostra, perché era virtualmente la stessa scena" sono state le parole di McHugh.

Mistero risolto, dunque: vi sarebbe piaciuto vedere questo finale alternativo con Harry Styles? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché il portale di Eros è diverso da quelli di Doctor Strange.