Gli Eterni, Lily McHugh su Harry Styles: 'Non voleva stare solo, chiacchieravamo sempre'

Non tutti vogliono essere disturbati sul posto di lavoro: capita spesso, dunque, che i protagonisti di un film preferiscano vivere in maniera più solitaria e tranquilla i rari momenti di break tra un ciak e l'altro. Non è questo, però, il caso di Harry Styles, almeno a giudicare dalle parole di una sua co-star de Gli Eterni.

Lily McHughes, che con Harry Styles ha girato una scena poi tagliata nella versione finale del film di Chloe Zhao, ha infatti descritto l'ex-One Direction come una persona piuttosto socievole e tutt'altro che incline all'isolamento, a differenza di molti altri colleghi.

"Io stavo girando la scena iniziale, lui quella finale che poi è stata tagliata. Ma eravamo tutti insieme sul set. [Io ed Harry Styles] Chiacchieravamo ogni volta che eravamo in pausa. È davvero molto gentile. Certi attori vogliono solo stare da soli e nascondersi nelle loro tende, il che mi sta bene. Stai lavorando, lo capisco. Ma lui era tipo: 'Ma che avete tutti? Venite nella mia tenda!' Non voleva stare da solo" sono state le parole dell'attrice di Sprite.

Un Harry Styles trascinatore e parte integrante del gruppo, dunque: esattamente ciò che ci aspetteremmo ad uno che per anni è stato il volto più riconoscibile di una band famosa in tutto il mondo! A proposito della new entry dell'MCU, intanto, scopriamo perché i portali di Eros sono diversi da quelli di Doctor Strange.