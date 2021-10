Gli Eterni, Lauren Ridloff sulla segretezza della Marvel: 'gli script arrivavano di notte'

La segretezza della Marvel riguardo ai progetti futuri e alle sceneggiature delle loro serie tv e dei loro film è fatto noto, molte star del Marvel Cinematic Universe sono addestrate a non rivelare spoiler e Kevin Smith ha confermato che la "polizia segreta" della Marvel esiste, ma Lauren Ridloff ha rivelato una cosa ancora più curiosa.

Il regista e appassionato di fumetti ha affermato che le persone all'interno dell'azienda spesso lasciano false informazioni in giro nella speranza che qualcuno le diffonda, rivelandosi immediatamente come un traditore e senza dubbio affrontando un serio rimprovero.



Questa segretezza si estende anche al cast de Gli Eterni, come rivelato da Lauren Ridloff, in una nuova intervista con Elle. Nonostante abbia fatto la storia come il primo supereroe sordo del franchise, ha confermato gli intensi livelli di segretezza che derivavano da qualcosa di apparentemente innocuo come leggere alcune pagine della sceneggiatura.



“La Marvel aveva un uomo con un trench che veniva a casa mia di notte con nuove pagine di copione de Gli Eterni in una busta gialla. Dovevi scambiarle con le vecchie pagine di script. Poi se ne sarebbe andato nella notte."



Ovviamente, l'MCU ama tenere nascoste quante più cose possibili il più a lungo possibile e avere degli uomini che si presentano alla tua porta per assicurarsi che tu non diffonda accidentalmente le pagine della sceneggiatura accresce il mito della Casa delle Idee.



Date un'occhiata al trailer de Gli Eterni e la nuova clip de Gli Eterni con protagonista Sersi in attesa dell'uscita al cinema il prossimo 3 novembre.