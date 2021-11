Gli Eterni, Lauren Ridloff rivela come è nata la traduzione di Makkari in lingua dei segni

Da ieri il film su Gli Eterni ha finalmente debuttato nelle sale cinematografiche italiane e domani la pellicola debutterà anche negli Stati Uniti: gli analisti prevedono un incasso di 75 milioni di dollari nel weekend di apertura per Eternals.

In Eternals, la regista Chloé Zhao porta sul grande schermo le vicende del gruppo di esseri immortali composto da Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Heyek) e Thena (Angelina Jolie), che vivono da millenni sulla Terra.

Ognuno di loro ha un potere unico e quello di Makkari è la super velocità, grazie alla quale può viaggiare rapidamente nello spazio. Makkari è la prima supereroina sorda del Marvel Cinematic Universe, ed è per questo che non subisce l'impatto dei boom sonici che crea quando usa il suo potere.

In una recente intervista Lauren Ridloff, l'attrice non udente che interpreta Makkari nel film, ha raccontato una dolcissima storia che riguarda la creazione del segno con cui il nome Makkari è stato tradotto in lingua dei segni.

"Non l'ho creato da sola. Ho lavorato con un consulente dell'American Sign Language presente sul set, che in realtà è mio marito" ha rivelato Ridloff. Per quanto riguarda il significato dietro al segno di Makkari, l'attrice ha raccontato: "Il segno significa velocità e rapidità: abbiamo incorporato due dei suoi tratti principali. Vi racconto un piccolo segreto: anche il segno per il nome di mio marito Douglas parte dal viso e poi scende, quindi è stato anche un piccolo omaggio a lui".

L'ultimo film Marvel ha appena debuttato nei cinema italiani. Proprio oggi Chloé Zhao ha raccontato come le ha dato aiuto Denis Villeneuve per Gli Eterni, il primo film targato Marvel per la regista.