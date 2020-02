Gli Eterni: Lauren Ridloff paragona il suo personaggio a quello di The Walking Dead

Nel corso del talk show Talking Dead di ComicBook.com, Lauren Ridloff ha brevemente accennato al suo nuovo personaggio che interpreterà nell'atteso Gli Eterni dei Marvel Studios, paragonandolo al suo ruolo nella serie The Walking Dead, tornata in onda proprio ieri sera su AMC con la premiere di mid-season della decima stagione.

Senza sbilanciarsi troppo riguardo al ruolo nel film del Marvel Cinematic Universe, la Ridloff ha indicato entrambi i personaggi come due donne forti che cercano di lavorare al meglio all'interno di un gruppo: "E' così emozionante! Adoro davvero quando dei personaggi sono così simili e hanno questi parallelismi. Sono entrambe donne forti, donne che prendono a calci gli altri. E tutte e due lavorano all'interno di un gran team e non da sole. Sono parte di un gruppo e di una comunità, quindi sì adoro il parallelo tra Connie e il mio personaggio ne Gli Eterni, Makkari".

Con le riprese ufficialmente concluse, gli ultimi report indicano che un primo trailer de Gli Eterni sarebbe in dirittura d'arrivo; lo studio musicale Great Apes, che produce brani musicali da utilizzare nei trailer per la maggior parte dei film Disney e che in passato ha curato quelle per gli spot di Captain America: Civil War, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Thor Ragnarok, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, ha recentemente aggiornato il proprio sito web, e a seguito dell'aggiornamento ha incluso nei propri lavori anche Gli Eterni.

Vale la pena di notare che tipicamente i trailer di film come Thor: The Dark World, Doctor Strange e Thor: Ragnarok - tutti film usciti nel penultimo mese dell'anno - sono arrivate rispettivamente il 24 aprile, il 12 aprile e il 10 aprile. Basandoci su questi tre esempi, possiamo supporre che gli azionisti Disney probabilmente daranno un'occhiata al film durante l'incontro annuale che si terrà ad inizio marzo, che i partecipanti del CinemaCon a fine marzo daranno un'altra sbirciata esclusiva al progetto, e che il resto del mondo potrà mettere le mani su un trailer durante il mese di aprile, con Black Widow che uscirà il 29 di quel mese in Italia (e l'1 maggio negli USA).

Diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew K. Firpo e Ryan Firpo, Gli Eterni arriverà nelle sale il 6 novembre 2020.

Per quanto riguarda The Walking Dead, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 10x09 mandato in onda ieri.