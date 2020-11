Gli Eterni, Lauren Ridloff è entusiasta di essere la prima supereroina sorda del MCU

Dopo aver menzionate le riprese aggiuntive de Gli Eterni, la star di The Walking Dead Lauren Ridloff ha parlato delle responsabilità di interpretare della prima supereroina sorda del Marvel Cinematic Universe.

"Sono più entusiasta che sopraffatta di avere l'opportunità di rappresentare la comunità delle persone non udenti" ha spiegato l'attrice (via Comicbook.com), che nel film vestirà i panni di Makkari. "Sono davvero elettrizzata di portare questo aspetto all'interno del MCU. Penso che ci sia molto spazio per altre storie di questo tipo."

Nel corso dell'intervista, la Ridloff ha anche parlato della sua esperienza sul set accanto ad una star come Angelina Jolie: "Angie è sia gentile che forte. Sono grata di averla avuta al nostro fianco, perché è molto consapevo di quali potevano essere i nostri bisogni - pensa sempre al cast. Avrebbe fatto domande che la maggior parte di noi avrebbe esitato a fare, e lei invece era quella che prendeva l'iniziativa e poneva quelle domande".

Diretto da Chloe Zhao, il cui recente Nomaland è stato premiato con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2020, il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021. Nel frattempo, da una rivista francese è emersa in rete una prima immagine concept de Gli Eterni in costume.