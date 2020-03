Gli Eterni, Kumail Nanjiani anticipa una scena di danza ispirata a Bollywood

Durante una recente intervista, Kumail Nanjiani ha fatto luce su cosa i fan possano aspettarsi da Gli Eterni, e ha confermato che il personaggio di Kingo avrà una scena di danza ispirata ai film di Bollywood.

Parlando col The Deadline Podcast, l'attore ha rivelato che la maggior parte delle scene d'azione sono state girate durante la seconda metà della produzione e che il cast ha principalmente girato su set enormi e utilizzato effetti pratici piuttosto che affidarsi al green-screen. Nanjiani ha anche elogiato la regista Chloe Zhao, rivelando "nient'affatto intimidita" dalle dimensioni enormi del progetto, che ha iniziato a montare in questi giorni.

I lettori dei fumetti sapranno che Kingo ha imparato il credo dei samurai durante una sua visita ai terrestri nel 16esimo secolo e che nel presente usa queste abilità per diventare una star del cinema in Giappone. Col casting di Nanjiani, attore di origine pakistana, questa sottotrama è destinata a subire alcuni importanti cambiamenti, dato che il personaggio sarà invece un attore di Bollywood. Nanjiani ha anche anticipato una grossa scena di danza con circa cinquanta comparse del Sud-Est asiatico per una sequenza che sembra uscita direttamente da un film dell'industria cinematografica indiana.

L'attore ha spiegato che vederla lo ha lasciato senza fiato, dato che non riusciva a credere che sarebbe finita davvero sullo schermo. Insomma, un altro dettaglio che non fa che confermare quanto Gli Eterni abbia tutte le carte in regole per differenziarsi da quanto mostrato dai Marvel Studios fino ad oggi, includendo anche il primo supereroe gay: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Gli Eterni uscirà il 6 novembre prossimo: per altri approfondimenti vi rimandiamo a nuovi dettagli su Black Knight e Sersi, che saranno i protagonisti del film.