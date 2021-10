Gli Eterni, Kit Harington su QUELLO spoiler: 'Lasciate che la gente se lo goda in sala'

Che i Marvel Studios adottino politiche incredibilmente severe per quanto riguarda gli spoiler relativi ai film del Marvel Cinematic Universe è risaputo: neanche ciò basta, però, ad arginare le inevitabili fughe di notizie successive all'uscita del film in sala, come ci conferma quanto sta accadendo nei giorni successivi all'esordio de Gli Eterni.

Mentre il nuovo film di Chloe Zhao divide la critica, infatti, in tanti si sono letteralmente fiondati sui social a confermare la presenza di un personaggio chiacchieratissimo, vale a dire quello che segna l'esordio di Harry Styles nel Marvel Cinematic Universe: un comportamento che non è stato preso benissimo da Kit Harington.

"Onestamente non sapevo fosse stato spoilerato. Ho vissuto in un mondo in cui ci sono stati spoiler per moltissimo tempo [Game of Thrones, ndr]. Capisco che possa accadere. È solo avvilente quando la gente si comporta così. Lasciate che la gente vada al cinema e se lo goda lì, dopo aver pagato il biglietto per questo, invece di diffondere la notizie online dove le persone potrebbero imbattervisi senza rendersene conto" sono state le parole dell'attore.

Non possiamo, naturalmente, che sottoscrivere ogni parola dell'ex-Jon Snow di Game of Thrones. Spoiler a parte, comunque, Chloe Zhao ha parlato della scena di sesso presente ne Gli Eterni, la prima in assoluto nel Marvel Cinematic Universe.