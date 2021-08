Eterni, Kit Harington: 'Sarà qualcosa di diverso dagli altri film Marvel!'

In una recente intervista con Sirius XM, Kit Harington ha avuto modo di tornare a parlare dell'attesissimo Eterni di casa Marvel Studios, cinecomic diretto dalla Premio Oscar Chloe Zhao dove l'interprete de Il Trono di Spade vestirà i panni del Cavaliere Nero, più precisamente l'iterazione di Dane Whitman.

Parlando del progetto, la star ha spiegato:



"Sono un grande fan del MCU, quindi quando hanno bussato alla mia porta è stato davvero eccitante. Purtroppo non posso dire nulla sul personaggio, ma quello che mi interessava prima di tutto era la regia di Chloe Zhao. L'ho incontrata e ho parlato con lei e ne sono rimasto colpito. Il cast era fenomenale, ampio e diversificato. Sembrava volessero fare qualcosa di veramente diverso con questo film. Non vedo l'ora di cominciare il press tour per parlare del progetto".



A due anni di distanza dall'ultimo film del MCU sul grande schermo, i primi di luglio si è finalmente tornati al cinema per una pellicola targata Marvel Studios grazie a Black Widow, il film dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

E mentre in tv abbiamo avuto modo di riabbracciare già da gennaio gli altri personaggi del MCU con WandaVision, The Falcon and The Winter e Loki (e presto anche con la serie animata What If...), i prossimi appuntamenti con dei nuovi personaggi e delle nuove storie sono attualmente programmati per questo autunno, rispettivamente a settembre e novembre con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Eternals.