Gli Eterni: Kit Harington rivela con chi non vede l'ora di lavorare

Terminata Game of Thrones, Kit Harington può finalmente abbandonare i panni di Jon Snow per dedicarsi al suo prossimo impegno cinematografico: interpretare Dane Whitman alias Black Knight nel film dedicato a Gli Eterni.

Intervenuto come ospite all'ACE Comic Con a Kit Harington è stato chiesto con chi non vede l'ora di poter collaborare, sempre in riferimento al film del Marvel Cinematic Universe e l'attore non ha esitato nemmeno per un secondo nella sua risposta: "Sono amico da molti anni di Gemma Chan, quindi non vedevo l'ora di poter lavorare insieme a lei". In precedenza, l'attore aveva fatto riferimento al particolare che - come Jon Snow - anche Black Knight avrà una spada come arma: "Sto cercando di scegliere cose molto lontane da Jon Snow, per quanto possibile, ma in questo film interpreterò un supereroe armato con una spada, quindi...".

Ricordiamo che, stando a delle dichiarazioni di Kevin Feige, Kit Harington avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe anche dopo Gli Eterni, e a questo proposito vale la pena di notare che il suo personaggio, Cavaliere Nero, nel corso della sua storia editoriale ha fatto parte anche degli Avengers. Che l'attore, dopo essere stato un Guardiano della Notte, entrerà anche nel prossimo gruppo di supereroi dei Marvel Studios?

Gli Eterni arriverà il 6 novembre 2020. L'immenso cast comprende Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Lauren Ridloff (Makkari), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Gemma Chan (Sersi) e Barry Keoghan (Druig). Chloe Zhao sta dirigendo una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo.

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe ad arrivare in sala, ovvero il film standalone su Vedova Nera, sarà anche il primo della Fase 4 e dovrebbe trattarsi di un prequel in riferimento alla storia del personaggio interpretato da Scarlett Johansson, in cui anche Robert Downey Jr. avrà un cameo.