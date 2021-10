Gli Eterni, Kit Harington pensa al futuro: 'Non so se farò ancora parte dell'MCU'

Gli Eterni concederà ad un bel po' di nuovi eroi il tanto atteso esordio nel Marvel Cinematic Universe: il film di Chloe Zhao si pone come una ventata d'aria fresca per un franchise che sta attraversando una fase di forte rinnovamento, ma nessuno ha la certezza di ciò che sarà dei nuovi protagonisti nel futuro della saga.

A parlarne, mentre già si pensa al nome del regista del sequel de Gli Eterni, è stato Kit Harington: l'ex-star di Game of Thrones ha infatti ammesso di non avere idea di quale sarà il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe (per quanto, aggiungiamo noi, ci risulti difficile pensare a un Black Knight sedotto e abbandonato dai Marvel Studios).

"Niente è certo. Questa è la prima cosa che impari in questo mondo. Non ci sono certezze. Partire con anche solo la sensazione che ci sia qualcosa di certo è la via per un fallimento assicurato. Io seguo la regola di concentrarmi sul progetto, questo è ciò che sto facendo. So che c'è un percorso da seguire e che potrebbe esserci un futuro. Ma non do per certo che quel futuro si realizzerà, perché sarebbe da folli" sono state le parole di Harington.

Vedremo in che modo i fan accoglieranno il personaggio dell'ex-Jon Snow dello show HBO. Nel frattempo, Black Knight a parte, Gli Eterni continua a incassare voti bassi su Rotten Tomatoes.