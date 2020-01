Gli Eterni, ecco Kit Harington e Gemma Chan nelle nuove foto dal set del film

Dopo aver intravisto la sua armature nelle prime href="https://cinema.everyeye.it/notizie/foto-set-de-gi-eterni-rivelano-armatura-black-knight-410381.html">foto dal set de Gli Eterni, è emerso finalmente in rete un primo sguardo al Black Night di Kit Harington insieme a delle nuove immagini della Sersi di Gemma Chan.

Come potete vedere in calce alla notizia, i due attori sono stati immortalati durante le riprese del nuovo film dei Marvel Studios in quella che sembra una tranquilla passeggiata. Dallo stesso set, inoltre, è emerso un filmato in cui Sersi prende il volo scatenando un'onda d'urto sotto di sé.

In attesa di vedere il resto del cast - di cui ricordiamo faranno parte anche Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff e Brian Tyree Henry - Comicbook.com ha svelato che in questi giorni Richard Madden, Angelina Jolie e Salma Hayek stanno girando alcune scene del film al Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford.

In arrivo nelle sale il 6 novembre 2020, Gli Eterni potrebbe essere il primo film della Fase 4 del MCU a porre le basi per il futuro della saga. Questo perché Black Widow, la cui uscita in Italia è prevista per la fine di aprile, dovrebbe essere prevalentemente un prequel ambientato tra Civil War e Infinity War.

Avete notato qualcosa di particolare dalle nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti.