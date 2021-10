Eterni, Kit Harington: 'C'è un solo supereroe Marvel con cui vorrei recitare in futuro'

Dopo aver detto la sua sulla spinosa questione Eterni vs Avengers, l'ex star de Il trono di spade Kit Harington ha svelato con quale eroe Marvel vorrebbe interagire in futuro nel proseguo del franchise.

Come sappiamo Kit Harington interpreterà Dane Whitman in Eterni, un umano destinato a diventare il Cavaliere Nero grazie al potere di una spada magica: il suo ruolo verrà esteso nei prossimi film del MCU (Cavaliere Nero è stato addirittura uno degli Avengers nel corso della sua storia editoriale), ma nel frattempo l'attore si è già portato avanti rendendo noto il supereroe col quale vorrebbe interagire prossimamente.

"Non avevo mai visto Thor: Ragnarok fino a pochissimo tempo fa", ha rivelato Harington a IGN sul tappeto rosso del film. "Non l'avevo mai visto, ma l'ho recuperato durante il viaggio in aereo e l'ho adorato. E voglio davvero farmi amico quel grande ammasso di rocce blu. Com'è che si chiama? Korg! Ecco con chi voglio incontrarmi. È uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi. Lo adoro". Come saprete il regista e sceneggiatore Taika Waititi interpreta Korg nel MCU, e a tal proposito Harington ha detto: "L'ho visto qui stasera, in realtà. Potrei andare a dirgli due paroline".

Nel frattempo, ecco cosa ha detto Richard Madden sulla reunion con Kit Harington per Eterni. Il film Marvel diretto da Chloe Zhao arriverà in Italia dal 3 novembre.