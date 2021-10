Gli Eterni, Kit Harington brandirà la lama d'Ebano? Risponde il produttore

Kit Harington interpreterà Dane Whitman nel nuovo attesissimo film della Marvel, Gli Eterni e i fan dei fumetti sanno che il suo nome è collegato a quello del Cavaliere Nero (anche se i dettagli sul personaggio sono tenuti più segreti possibile sul set).

Quando la notizia del casting di Harington per il ruolo si è diffusa, molti fan credevano di poter vedere il Cavaliere Nero unirsi al Marvel Cinematic Universe ma sfortunatamente non sembra così.



Whitman di Harington, nei fumetti, trae i suoi poteri da una Ebony Blade (Lama D'Ebano) che è un'arma incantata per tagliare qualsiasi oggetto tranne uno che ha un pericoloso effetto collaterale.

Non del tutto diversa dall'Anello in Il Signore degli Anelli, la Lama d'Ebano corromperà lentamente chi la usa e farà sì che i suoi tratti peggiori vengano sfruttati, il che alla fine porterà Whitman ad abbandonare la Lama.

"Non vedrete la Lama D'Ebano in questo film", ha detto il produttore de Gli Eterni Nate Moore. "Non sarà necessariamente il Cavaliere Nero, ma è qualcosa con cui giocheremo lungo il cammino" ha aggiunto.



Con o senza il Cavaliere Nero, Gli Eterni soddisferanno coloro che amano i supereroi. Dane Whitmore non ha avuto un ruolo importante in nessuno dei trailer rilasciati fino ad oggi e sembra passare in secondo piano se non fosse che sarà il principalmente interesse amoroso di Sersi nella pellicola.

Le nostre speranze di vederlo brandire la Lama d’Ebano per ora sono scarse, ma mai dire mai nel Marvel Cinematic Universe.



