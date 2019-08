Gli Eterni, Kit Harington è già Black Knight nell'incredibile fan-art di Bosslogic

Da quando nel corso della D23 Expo è stato annunciato che Kit Harington interpreterà Black Knight ne Gli Eterni, terzo capitolo della Fase 4 del MCU, nel web non si è parlato d'altro.

Alla conversazione non poteva non aggiungersi Bosslogic, celebre artista social autore di alcune delle più belle fan-art attualmente in circolazione: proprio con un'altra delle sue creazioni BL ha voluto omaggiare la notizia annunciata da Kevin Feige e dai Marvel Studios, immaginando la star de Il Trono di Spade nei panni di Dane Whitman.

Come al solito potete ammirare il lavoro dell'artista in calce all'articolo.

"Sono sicuro che tutti voi avete sentito la notizia di Kit Harington" ha commentato Bosslogic nella didascalia di accompagnamento al proprio post. "Avevo la sensazione che si sarebbe unito a Gli Eterni e Black Knight gli calza a pennello, ma quasi mi aspettavo che gli avrebbero dato la parte di Adam Warlock."

