Gli Eterni, Kingo gira un film su Ikaris nella nuova clip!

Ormai ci siamo: Gli Eterni farà il suo esordio nelle nostre sale da qui a pochissimi giorni, ma i Marvel Studios non si stancano di stuzzicare la nostra curiosità proponendoci giorno dopo giorno nuove anticipazioni su ciò che vedremo nell'attesissimo debutto di Chloe Zhao nel Marvel Cinematic Universe.

Mentre un nuovo poster de Gli Eterni ci mostra la squadra al completo, dunque, una nuova clip tratta dal film che debutterà nei nostri cinema il prossimo 3 novembre ci permette di approfondire la conoscenza dei suoi protagonisti, in particolar modo di Kingo.

Nel filmato vediamo infatti Ikaris e soci andare alla ricerca proprio del personaggio di Kumail Nanjiani per avvertirlo del ritorno dei Devianti: la situazione in cui troviamo l'eroe è però alquanto atipica, dal momento in cui Kingo ci viene presentato sul set di quello che ha tutta l'aria di essere un film di Bollywood nel quale il nostro interpreta... Proprio Ikaris!

Dall'espressione del personaggio di Richard Madden possiamo immaginare quanto il diretto interessato sia ben poco entusiasta della cosa. Per saperne di più, comunque, non resta che pazientare ancora qualche giorno e poi fiondarsi in sala! Rotten Tomatoes, intanto, continua ad essere impietoso con il film di Chloe Zhao: Gli Eterni è ancora il peggior punteggio di un film dell'MCU sull'aggregatore di recensioni.