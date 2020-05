Gli Eterni, Kingo avrebbe la meglio su Deadpool? Ecco cosa ne pensa Kumail Nanjiani

Dopo aver parla della sua trasformazione fisica per Gli Eterni, la star del nuovo film Marvel Kumail Nanjiani ha stuzzicato i fan su un possibile scontro tra il suo Kingo, potente essere cosmico che vive sulla Terra come star di Bollywood, e il Deadpool di Ryan Reynolds.

Nello specifico, durante una recente intervista con CineXpress (via Heroic Hollywood), l'attore ha anticipato che il suo personaggio sarebbe in grado di sconfiggere Deadpool in combattimento. "Ma non posso ancora dirvi perché" ha aggiunto Nanjiani, alimentando ancora di più il mistero intorno alla new entry del MCU.

A proposito del suo atteso debutto nel franchise, l'attore ha rivelato cosa si prova ad essere il primo supereroe pakistano in un film della Casa delle Idee: "Da grande fan della Marvel, per me la cosa più eccitante è stata il poter interpretare un supereroe. Sapete, ero entusiasta di vestire i panni di un supereroe pakistano dell'Asia meridionale in un film Marvel. È qualcosa che non ho mai visto prima, perciò sono davvero eccitato all'idea. E poterlo fare con il cast e la regista che abbiamo, Chloé Zhao, è stato davvero incredibile. Il cast non è solo pieno di talento, ma anche molto diversificato. Siamo in 10 in questo film e tutti camminiamo e parliamo in modo completamente differente. È uno dei cast più vari che abbia mai visto, e nel contesto di un team di supereroi è una cosa eccezionale. È fantastico che questo gruppo di supereroi assomigli a com'è davvero il mondo."

In attesa di mettere finalmente gli occhi sulle prime immagini del film, che ricordiamo essere stato posticipato a febbraio 2021, qui potete trovare tutti i dettagli sui protagonisti de Gli Eterni.