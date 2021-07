Eterni, Kevin Feige spiega la scelta di Chloe Zhao: 'La volevamo anche per Black Widow'

Con l'imminente Gli Eterni Chloe Zhao, premiata con l'Oscar per Nomadland, debutterà alla regia nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare era destinata a entrare a farvi parte fin dal 2018. All'epoca, infatti, il suo nome faceva parte di una ristretta lista di candidati per dirigere Black Widow, tra cui poi è stata scelta Kate Shortland.

Chloe Zhao ha però lasciato un'ottima impressione, e come ha recentemente raccontato Kevin Feige era solo questione di tempo perché il suo approdo ai Marvel Studios si concretizzasse.

"Chloe aveva espresso interesse per la Marvel molti anni fa, e quando Brad Winderbaum, il nostro produttore di Black Widow, stava cercando un regista, il suo nome è venuto fuori" ha detto il presidente dei Marvel Studios a Rotten Tomatoes. "Ha finito per non partecipare a quel film, ma siamo stati molto fortunati a convincere Kate Shortland a dirigerlo su suggerimento di Scarlett Johansson."

Se il primo trailer di Gli Eterni è molto vago, ma quando si è trattato di scegliere il regista, ha continuato Kevin Feige, non ci sono stati dubbi. "Ma quando stavamo lavorando a Gli Eterni, il nostro produttore Nate Moore ha chiesto un incontro a Chloe, [...] e lei ha abbracciato questa sfida e ha avuto un punto di vista unico per ogni singolo personaggio. Sono felice di dirlo, da quel primo incontro alla versione quasi definitiva del film che abbiamo ora, ha vinto una manciata di Oscar e ha mantenuto la sua promessa su ciò che Gli Eterni avrebbe potuto essere."

