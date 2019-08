Gli Eterni: Joel Harlow, truccatore premio Oscar, conferma di non essere nel film

Recentemente ci sono stati alcuni rumor secondo i quali il truccatore Joel Harlow si fosse unito a Gli Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2020.

Harlow, che ha vinto un Oscar per il suo lavoro su Star Trek ed è responsabile di alcune delle creature più iconiche e immediatamente riconoscibili sia del grande che del piccolo schermo, ha smentito la cosa durante una recente intervista rilasciata in occasione dell'uscita dell'edizione home-video del remake Hellboy di Neil Marshall, al quale ovviamente ha partecipato.

"In realtà no, non sono a lavoro su Gli Eterni" ha confermato il truccatore. "Non so perché la gente pensi che sia stato assunto. Non sto lavorando su quel film, anzi in realtà non so nemmeno di cosa si tratti!" ha scherzato.

Tuttavia ha confermato di avere molti altri eccitanti progetti in arrivo. "Sto lavorando su A Quiet Place 2 e su uno show televisivo chiamato Evil per la CBS, dopodiché inizieremo abbastanza presto la preparazione della seconda stagione di NOS4A2 per AMC."

Harlow non è estraneo al Marvel Cinematic Universe, avendo lavorato al trucco di Black Panther, e a questo proposito ha affermato che vorrebbe tornare a collaborare con i Marvel Studios.

"Mi piacerebbe molto, assolutamente. Quei film sono fantastici. Posso guardarli praticamente all'infinito. Quando ci lavori, e l'ho provato durante le riprese di Black Panther, sai che stai prendendo parte a qualcosa di molto più grande di te, qualcosa di molto speciale. Quel film ha toccato molte persone. Avere un progetto come quello sul curriculum mi rende molto orgoglioso, e mi piacerebbe davvero tornare in quel mondo ora che la Fase 3 è finita."

