Gli Eterni, Jim Starlin è sicuro: 'Nel film ci sarà anche Thanos'

Mentre prosegue su Disney+ la programmazione di WandaVision, la serie che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, cresce l'attesa intorno ad uno dei progetti più intriganti del prossimo arco narrativo del franchise.

Stiamo parlando de Gli Eterni, pellicola diretta da Chloe Zhao (Leone d'Oro a Venezia 2020 per l'acclamato Nomaland con Frances McDormand) il cui debutto è fissato al 5 novembre 2021. Se già l'attenzione per il progetto è alle stelle per via dell'introduzione di un gran numero di personaggi - interpretati da un cast d'eccezione composto tra gli altri da Kit Harington, Angelina Jolie, Richard Madden e Salma Hayek - ad aumentare ancora di più l'interesse intorno al film ci ha pensato Jim Starlin, il creatore di Thanos, svelando di aver sentito delle conferme sulla presenza del villain.

"Penso che lo faranno. Hanno guadagnato un sacco di soldi e credo di aver sentito alcune voci secondo cui tornerà per diversi progetti" ha dichiarato Starlin durante un'ospitata al podcast Phase Zero di Comicbook.com. "La prima che ho sentito essere stata confermata dai Marvel Studios, è una sua apparizione ne Gli Eterni. Perciò rimarrà nei paraggi. L'ho sentito io stesso. È qualcosa che ho letto da qualche parte."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Thanos in uno dei prossimi progetti del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, è emersa in rete una promo-art de Gli Eterni con tutti i protagonisti.