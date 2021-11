Gli Eterni, intervista a Richard Madden e Gemma Chan: 'L'Avenger più forte? Sersi!'

L'attesa per Gli Eterni è finalmente giunta al termine: il film di Chloe Zhao ha fatto oggi il suo esordio nelle nostre sale, con migliaia di fan che si sono fiondati al cinema per assistere al debutto dei nuovi protagonisti del Marvel Cinematic Universe. Gli stessi protagonisti che, qualche giorno fa, noi abbiamo incontrato per voi.

Mentre Gli Eterni crolla su Rotten Tomatoes a causa di un review bombing che non accenna a rallentare, infatti, noi di Everyeye abbiamo scambiato due chiacchiere con Richard Madden e Gemma Chan, protagonisti del primo film MCU di Chloe Zhao nei panni, rispettivamente, di Ikaris e Sersi.

Una breve intervista durante la quale abbiamo avuto modo di affrontare più di una questione inerente al nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, dal modo in cui ritrarre efficacemente sul grande schermo un amore lungo 7000 anni al significato più profondo della parola supereroe, fino alle impressioni derivate dall'esordio in un franchise così importante come quello targato Disney.

In ultimo, Madden e Chan sono andati evidentemente in difficoltà nell'indicare l'Avenger più forte tra quelli facenti parte dell'attuale formazione: "Lei sarà la più forte!" ha chiosato diplomaticamente Madden indicando la sua collega. Proprio l'ex-star di Game of Thrones, inoltre, ha recentemente ammesso scherzosamente di aver odiato lavorare con Kit Harington ne Gli Eterni.