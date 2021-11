Gli Eterni, intervista a Chloe Zhao e Victoria Alonso: 'Un sogno diventato realtà'

Chloe Zhao e Victoria Alonso sono una parte enorme de Gli Eterni: la visione della regista e della produttrice (nonché vice-presidente dei Marvel Studios) ha giocato un ruolo fondamentale nella riuscita del nuovo film dell'MCU. Noi, per saperne di più, le abbiamo intervistate in occasione dell'uscita del film in sala.

Dopo aver svelato l'identità della voce nella scena post credit de Gli Eterni, Zhao ha dunque approfondito con noi, coadiuvata da una Victoria Alonso quanto mai in sintonia con la regista, vari aspetti relativi al film che per primo ha presentato nel Marvel Cinematic Universe le figure di Ikaris, Sersi, Gilgamesh, Sprite e soci.

Gli argomenti toccati sono stati molteplici, dalla non univocità del messaggio che Gli Eterni vuole mandare ai fan al rapporto di Chloe Zhao con il nostro pianeta, passando per l'incredibile soddisfazione provata nel dar vita ad alcuni aspetti letteralmente mastodontici delle fantasie di Stan Lee e Jack Kirby: "È un sogno che si realizza, perché lui fece questo sogno 50 anni fa e noi, qui, abbiamo la possibilità ogni giorno di ammirarlo e dire: 'Ok, riempiamo lo schermo di arte'".

E voi, avete già visto il film di Chloe Zhao? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!