Gli Eterni, Harry Styles tornerà nel MCU? Risponde Kevin Feige

Gli Eterni è il peggior film della FASE 4 per i fan del MCU ma molti si chiedono comunque se, il cameo di Harry Styles avrà un seguito o se, sarà solo un'apparizione isolata. Naturalmente, la risposta a questa domanda non può che giungerci dal Comic-Con di San Diego.

Parlando con Josh Horowitz per MTV News, Kevin Feige ha confermato che Eros tornerà presto. Feige non ha detto esattamente dove, ma ha affermato che Eros vive nella parte "cosmica" del Marvel Cinematic Universe, quindi sembra probabile che dovremo guardare alle stelle per la prossima apparizione nell'MCU di Harry Styles. Non è chiaro se ciò significhi che Eros apparirà in Guardiani della Galassia Volume 3 o nel nuovo Avengers: The Kang Dynasty, ma sicuramente, l'ex cantante dei One Direction tornerà in un modo o nell'altro a farsi vedere. Dopo i mirabolanti annunci della Fase 5 del MCU c'è sicuramente molto spazio per lui.

"Le avventure di Eros e Pip sono qualcosa di molto eccitante per noi", ha detto Feige. "Stai parlando di Ghost Rider, abbiamo Blade, abbiamo Doctor Strange con gli angoli soprannaturali, abbiamo il nostro annuncio di Daredevil e, naturalmente, Spider-Man e abbiamo qualcosa di molto cosmico, e è lì che vivono i nostri amici Eros e Pip".



Dove pensate che Harry Styles possa apparire di nuovo nel MCU? Ditecelo come sempre nei commenti.