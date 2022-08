Gli Eterni, Harry Styles sul suo cameo: 'Sarebbe divertente se fosse tutto lì'

Gli Eterni non ci ha soltanto presentato il gruppo di supereroi composto da Sersi, Thena e soci: il film di Chloe Zhao, come sicuramente ricorderete, ci ha anche permesso di assistere all'esordio nel Marvel Cinematic Universe di Harry Styles, che durante una scena post-credit si è presentato a noi nei panni di Eros, aka Starfox.

Un cameo che, stando anche alle recenti dichiarazioni di Kevin Feige al riguardo, sarà nient'altro che l'apripista ad una collaborazione duratura tra gli Studios e l'ex-One Direction, pronto a tornare nel futuro del franchise in compagnia di Pip, apparso anche lui nella scena post-credit di cui sopra: ma siamo proprio sicuri che la star di Don't Worry Darling non abbia altro in programma?

A scherzarci su è stato proprio il diretto interessato: "Sarebbe divertente se fosse tutto lì, non credete?" sono state le parole con cui Harry Styles ha commentato il fatto di non essere ancora riapparso nei film del Marvel Cinematic Universe dopo l'esordio avvenuto nel film con Angelina Jolie e Richard Madden.

Parole che, ovviamente, non vanno prese sul serio neanche per un'istante: Starfox tornerà sicuramente a fare la sua comparsa nei prossimi capitoli del franchise targato Disney... Resta solo da capire quando! Una cosa è certa, comunque: Gli Eterni 2 si farà, come confermato da una delle star del film.