Gli Eterni, Harish Patel parla del suo misterioso ruolo: 'Avete già visto tutto'

Anche grazie al premio Oscar vinto dalla regista Chloé Zhao, Gli Eterni è uno dei film più attesi nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Ad alimentare la curiosità dei fan è anche l'alone di mistero che continua a circondarlo, data la pressoché totale assenza fino a questo momento di dettagli sulla trama.

Le prime immagini, oltre ad aver svelato un grosso cambiamento in Gli Eterni rispetto ai fumetti, hanno mostrato un misterioso personaggio, un cameraman interpretato da Harish Patel, che in una scena trascina la sua attrezzatura in un'area boschiva dove è riunito il gruppo dei protagonisti, e successivamente ha in mano una videocamera e gira un filmato.

Che ruolo avrà quel cameraman nella trama di Gli Eterni? Harish Patel ha anticipato qualcosina in una recente intervista con Pink Villa. L'attore, per la verità, si è tenuto sul vago, rivelando:

"Qualunque cosa abbiate visto di me nel teaser, il mio ruolo inizia lì e finisce lì."

Se dice la verità, il personaggio sarà un comprimario piuttosto marginale, ma del resto, se il suo ruolo fosse più importante, probabilmente Harish Patel non sarebbe autorizzato a parlarne più diffusamente. Possiamo immaginare che il cameraman sia in qualche modo legato a Kingo (Kumail Nanjiani), una star del cinema di Bollywood, e che potrebbe documentare il suo viaggio con il resto degli Eterni.

Il film di Chloé Zhao potrebbe non rimanere un unicum nel MCU: secondo alcune voci, infatti, i Marvel Studios sarebbero già al lavoro sul sequel di Gli Eterni.