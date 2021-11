Gli Eterni, Harish Patel: 'Non ho mai visto i film di Angelina Jolie e Salma Hayek'

Credereste mai a qualcuno che asserisca di non aver mai visto un film con Angelina Jolie o Salma Hayek? Difficile ritenerla una cosa credibile, non trovate? Immaginate, ora, che quel qualcuno si sia trovato ad un certo punto addirittura a recitare al fianco di entrambe: è il caso di Harish Patel ne Gli Eterni.

L'attore indiano, che ha preso parte al film di Chloe Zhao nei panni del maggiordomo di Kingo, Karun, ha infatti ammesso di non aver mai visto un film che contasse nel cast una delle sue due celebri co-star, pur essendo ovviamente consapevole della fama di entrambe (a proposito: Angelina Jolie si è detta contraria ad uno spin off su Thena senza gli altri Eterni).

"A dir la verità non ho mai visto un loro film. Forse ho visto uno dei film di Angelina, ma non l'ho guardato tutto. Non riesco a star fermo per troppo tempo. Ne ho soltanto sentito parlare. Fui chiamato per una table read subito dopo il mio provino, c'erano tutte quelle star lì, tranne Angelina. Erano tutti lì. Mi sono sentito parte della famiglia sin dal primo giorno" sono state le parole dell'attore.

Poco male, comunque: il buon Harish avrà sicuramente modo di recuperare quando dovesse averne voglia! Tornando agli altri personaggi del film di Chloe Zhao, intanto, un nuovo poster de Gli Eterni ci ha mostrato il Dane Whitman di Kit Harington.