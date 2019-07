Gli Eterni potrebbe essere girato in parte in pellicola

Con il film Gli Eterni potrebbe aprirsi una nuova strada per il Marvel Cinematic Universe. Un tweet di Charles Bramesco, critico cinematografico del Guardian, suggerisce che la regista Chloe Zhao avrebbe intenzione di utilizzare almeno in parte la pellicola, in alternativa al digitale.

"Ho sentito che intende utilizzare il formato Ektachrome 16mm, il che significa che Gli Eterni sarà il miglior film Marvel di sempre, anche soltanto per questo" ha scritto Bramesco su Twitter, poco dopo la presentazione di Kevin Feige al San Diego Comic-Con.

In quell'occasione, il boss dei Marvel Studios ha presentato il cast de Gli Eterni, che comprende Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo, Lauren Ridloff (prima supereroina sorda nel MCU) nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry nel ruolo di Festo, Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh che interpreta Sprite, Don Lee nei panni di Gilgamesh e Angelina Jolie nel ruolo di Thena.

Se i nomi dei personaggi non ti suonano familiari, non c'è problema. "La tua reazione sul non avere familiarità con gli Eterni è perfetta, perché la maggior parte delle persone non aveva familiarità con i Guardiani della Galassia" ha detto Kevin Feige. "E - che ci crediate o no - c'erano persone che non avevano familiarità con gli Avengers o Iron Man."

Gli Eterni sono una razza di esseri viventi e simili a Dio creati sulla Terra dai Celesti. Il fumetto fu creato da Jack Kirby nel 1976, quando l'autore tornò alla Marvel Comic dopo aver lavorato per un periodo alla DC Comics.

Gli Eterni è atteso al cinema il 6 novembre 2020.