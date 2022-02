Gli Eterni, Gilgamesh farà ritorno nel futuro dell'MCU? Gli ultimi rumor

La collocazione degli Eterni nel Marvel Cinematic Universe non è ancora chiarissima: il futuro del franchise ci svelerà in che modo Sersi e soci interagiranno con gli altri supereroi presenti nel loro universo, ma per qualcuno di loro le cose potrebbero farsi inevitabilmente più dure... Vero, Gilgamesh?

Il personaggio di Don Lee ha infatti perso la vita nel corso del film di Chloe Zhao, ma per lui Marvel potrebbe avere in serbo qualcosa di inaspettato: mentre Lia McHugh parla già di un sequel de Gli Eterni, infatti, alcuni rumor anticipano il possibile ritorno di Gilgamesh nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Data la morte del personaggio, la cosa potrebbe a questo punto seguire due strade: Gilgamesh potrebbe tornare sotto forma di variante, sfruttando quindi il neonato multiverso, ma anche prender parte a film o serie ambientati prima degli eventi narrati ne Gli Eterni. Si tratta, comunque, di semplici voci, esattamente come quelle che parlano del ritorno di Ikaris, anch'egli in teoria non più tra noi dopo il finale del film con Gemma Chan e Angelina Jolie.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Gilgamesh o credete che un suo ritorno non sia così necessario? Fatecelo sapere nei commenti! Il box-office, intanto, continua a non sorridere a Gli Eterni.