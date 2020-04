Gli Eterni e le Gemme dell'Infinito: la Marvel spiegherà le origini delle pietre?

La gemma dell'anima è tutto'oggi una delle più misteriose dell'arco narrativo conclusosi con Avenger: Endgame. Adesso, secondo una teoria, Gli Eterni potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla pietra e le affascinanti leggi che la governano.

Le altre 5 gemme sono state ampiamente presentate nei capitoli antecedenti al gran finale, ma per la misteriosa pietra arancione molti dettagli sono ancora oscuri: com'è nata? Come funziona esattamente A spiegarlo potrebbe essere proprio Gli Eterni,che in questo modo fare anche da ponte di collegamento tra la Fase 3 e la 4 del MCU, vediamo come.

La gemma comparve per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Infinity War quando Thanos (Josh Brolin), pur di ottenerla, sacrificò la vita della figlia Gamora (Zoe Saldana) sul pianeta Vormir, lo stesso dove in Endgame Black Widow (Scarlett Johansson) s'immolerà sperando di cambiare le sorti dell'universo.

Sul pianeta, a turno, tutti i personaggi incontreranno quello che viene immedesimante riconosciuto come Teschio Rosso, storico nemico di Captain America, il quale rivela di essere il custode di qualcosa che non potrà mai ottenere per sé essendo l'amore la chiave per il suo ottenimento.

Raccogliendo alcuni indizi possiamo ricostruire la storia delle 6 gemme e come esse siano legate ai Celestiali: in Guardiani della Galassia Vol.1 il Collezionista (Benicio del Toro) rivela che proprio questi ultimi, a turno, hanno posseduto le Gemme e che sono gli unici tanto potenti da sopportarne, almeno temporaneamente, l'immenso potere.

In Endgame Nebula (Karen Gillian) si riferirà a Vormir come al "centro dell'esistenza Celestiale", forse sottintendendo che per periodo la razza suprema ha vissuto su quel pianeta e non è detto che tra loro non ci fossero proprio i sei protagonisti de Glie Eterni.

Se così fosse, i Celestiali potrebbero essere i creatori delle Gemme dall'Infinito e nulla vieterebbe che abbiano persino modificato le regole che le governano, così da impedirne l'accesso ad ambiziosi manie di potere.

Teschio Rosso rivela infatti che ottenere la gemma dell'anima porterà una "grande sciagura" su coloro che riusciranno nell'impresa (player in alto), come se le Gemme avessero una sorta di "mente senziente" in grado di influenzare il destino dei loro possessori e ciò potrebbe dipendere da una precisa scelta dei Celestiali.

La trama de Gli Eterni, che insieme ai devianti furono frutto di esperimenti degli stessi Celestiali, è ancora ignoto e purtroppo dovremo attendere il febbraio 2021 per scoprirla: intanto passate nuovi dettagli su Gli Eterni insieme a Kit Harington e scoprite i rumor che collegherebbero Gli Eterni alla caduta di Atlantide