Gli Eterni, Gemma Chan anticipa un triangolo amoroso tra Sersi, Black Knight e... Ikaris?

In attesa di vedere il primo atteso trailer de Gli Eterni, da un'intervista di Gemma Chan a Vanity Fair Italia arrivano dei nuovi dettagli sulla trama del film dei Marvel Studios.

In particolare, oltre a confermare che gli Eterni sono un gruppo di alieni immortali arrivati sulla terra migliaia di anni fa, l'attrice ha rivelato che la sua Sersi sarà coinvolta in ben due storie d'amore, una delle quali (quella con il Dane Whitman/Black Knight di Kit Harington) è stata anticipata dalle foto dal set de Gli Eterni.

"Non ho un metodo preciso per calarmi nella parte, a volte è una musica che mi fa entrare in risonanza, oppure individuo come dovrà camminare, o parlare, e da lì costruisco il resto" ha spiegato la Chan, di ritorno nel MCU dopo aver interpretato un ruolo secondario in Captain Marvel. "Nello specifico è la storia di un gruppo di alieni immortali, arrivati sulla Terra settemila anni fa, perciò la trama si svolge in un lasso di tempo lunghissimo. Sersi è quella che ha più affinità con gli umani, anzi è addirittura coinvolta in due storie d’amore, una novità assoluta per le vicende Marvel e uno dei motivi che mi hanno attratta di questo progetto".

Per quanto riguarda il secondo personaggio legato sentimentalmente a Sersi, è molto probabile che si tratti di Ikaris (Richard Madden), il quale è stato annunciato tra i protagonisti diversi mesi prima di Black Knight. Inoltre, i tre sono stati avvistati insieme sul set della pellicola con indosso dei vestiti da normali esseri umani.