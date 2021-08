Eterni, ecco i Funko Pop ufficiale dell'atteso cinecomic Marvel

Dopo aver il trailer finale dell'attesissimo gli Eterni di Chloe Zhao, ecco che adesso la Funko ha mostrato in via ufficiale tutti i Funko Pop del nuovo cinecomic Marvel Studios dedicati al gruppo di protagonisti del film, che ricordiamo essere new entry nel MCU.

Grazie al trailer finale de Gli Eterni veniamo a sapere che la storia del film si svolgerà immediatamente dopo i fatti di Avengers: Endgame, con lo schiocco di dita di Iron Man che a quanto pare ha innescato un evento cataclismatico che costringerà gli Eterni ad infrangere il loro antico giuramento, quello di non interferire mai con le faccende degli umani.

I fan hanno finalmente un'idea del tipo di storia che la Marvel racconterà con gli storici supereroi creati da Jack Kirby: il film diretto da Chloe Zhao introdurrà ben 10 nuovissimi eroi nel Marvel Cinematic Universe, tutti parte dell'antica razza al centro del racconto.



Il cast stellare include Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok e Lia McHugh. Anche la star di Game of Thrones Kit Harington esordirà in un ruolo di primo piano, quello di Dane Whitman, un essere umano in grado di trasformarsi in Cavaliere Nero grazie al potere conferitogli da una spada magica: non è uno degli Eterni, ma ha una relazione con Sersei (Gemma Chan).



Eterni uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre.