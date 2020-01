Gli Eterni, le foto dal set anticipano la prossima storia d'amore preferita dei fan MCU

Dal set de Gli Eterni arrivano le prime immagini della prossima grande coppia romantica del Marvel Cinematic Universe, destinata ad entrare nel cuore dei fan come quelle fra Tony e Pepper, Peter e Michelle, Steve e Peggy e Star-Lord e Gamora.

L'ultima serie di foto trapelate dal set presenta infatti Dane Whitman e Sersi, interpretati rispettivamente da Kit Harington e Gemma Chan, in evidenti atteggiamenti intimi.

La storia d'amore fra questi due personaggi non sorprende i più accaniti conoscitori dei fumetti Marvel, dato che Cavaliere Nero e Sersei sono da sempre legati a livello sentimentale nelle pagine dei comics. La coppia si è perfino unita agli Avengers nel corso della sua storia editoriale.

Com'è stato rivelato in precedenza, The Eternals sarà ambientato dopo Avengers: Endgame, anche se i protagonisti hanno alle spalle una storia millenaria. La distruzione scatenata da Thanos, sventata da Iron Man, Captain America, Thor e tutti gli altri, li costringerà ad uscire allo scoperto.

Oltre a Harington e alla Chan, il cast d'ensemble del film include anche Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry in quelli dell'inventore Phastos, Salma Hayak nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh in quello dell'eternamente giovane e attraente Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Barry Keoghan come Druig e Angelina Jolie nella parte della feroce guerriera Thena.

L'uscita è prevista per novembre 2020.