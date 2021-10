Gli Eterni più forti degli Avengers? Kit Harington va contro il team e sceglie gli umani

Dopo aver dato un'occhiata alle nuove foto dal set di Eterni, è il momento di passare ad una nuova intervista del cast del prossimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita in Italia a partire dal 3 novembre.

In particolare, gli attori Lia McHugh e Kit Harington hanno messo a confronto gli Eterni e gli Avengers cercando di decidere qual è il team più forte. L'interprete di Sprite si è detta curiosa di vedere prima o poi una "resa dei conti" tra gli alieni immortali dotati di energia cosmica e gli eroi più potenti della Terra, e parlando con Andrew Freund di DISH Nation ha dichiarato: "Voglio dire, devo restare con la mia squadra, ovviamente. Ovviamente devo scegliere gli Eterni, giusto? Abbiamo superpoteri cosmici e illimitati, siamo come dei. Penso che potremmo essere facilmente più potenti degli Avengers. Mi piacerebbe vedere quella resa dei conti".

Al contrario Kit Harington, che ricordiamo interpreterà un essere umano - Dane Whitman, alias Cavaliere Nero - e che non fa parte del team degli Eterni, si è schierato a favore degli Avengers: "Io sono un essere umano, quindi scelgo gli Avengers. Devo schierarmi con gli Avengers. Ci hanno salvato in Avengers: Endgame, quindi rimango fedele". Nei fumetti Marvel, come saprete, l'umano Dane Whitman brandisce la Ebony Blade e si unisce agli Avengers nei panni del supereroe Cavaliere Nero: in passato è già stato anticipato, dal produttore di Eterni Nate Moore, che lo stesso destino potrebbe toccare al Dane Whitman cinematografico.

Recentemente Kit Harington ha commentato la reunion con Richard Madden per il film Eterni: i due attori sono stati fratelli nell'acclamata serie tv Il trono di spade.