Gli Eterni, il film Marvel Studios ha interferito col finale The Walking Dead: ecco perché

La decima stagione di The Walking Dead si è conclusa nei giorni scorsi, ma la showrunner Angela Kang nel corso di una recente intervista promozionale ha svelato che Gli Eterni, il nuovo film dei Marvel Studios, ha messo lo zampino nella produzione della serie tv.

Uno dei più grandi misteri di The Walking Dead ruotava infatti intorno a Connie, un personaggio scomparso all'inizio della decima stagione dello show. Durante l'episodio 9, intitolato "Squeeze", Connie era rimasta bloccata in una grotta accanto a Magna, e in un'intervista con il Los Angeles Times la showrunner della serie tv horror ha confermato che la ragione dell'assenza di Connie e della discontinuità del suo arco narrativo è stata l'ingaggio dell'attrice Lauren Ridloff nel film del Marvel Cinematic Universe.

"Adoriamo Lauren Ridloff. Ha avuto l'opportunità di recitare ne Gli Eterni e volevamo che fosse in grado di farlo, ma lei voleva rimanere nello show quindi abbiamo dovuto escludere il suo personaggio da alcuni episodi", ha spiegato la Kang. "Ma il nostro universo è molto vasto e possiamo prenderci la libertà di raccontare altre storie per colmare qualche lacuna di casting. Se i nostri attori hanno l'opportunità di far parte di qualcosa di incredibile e noi siamo in grado di liberarli, lo facciamo. Quando possibile cerchiamo di essere solidali con tutti".

Molti fan sospettavano che Gli Eterni fosse la ragione dell'abbandono di Lauren Ridloff dalla serie, ma i fan del personaggio di Connie saranno contenti che alla fine tornerà in The Walking Dead per l'ultima stagione dello show.

Per altri approfondimenti ecco il primo sguardo al villain de Gli Eterni, film purtroppo rimandato dalla Disney a causa della pandemia di coronavirus.