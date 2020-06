Gli Eterni, il film potrebbe introdurre dei personaggi importanti per il futuro del MCU

Uno dei prossimi film in uscita per i Marvel Studios è Gli Eterni di Chloé Zhao, e secondo le ultime teorie, potrebbe essere anche il veicolo perfetto per introdurre degli importanti elementi nel MCU, aprendo la strada all'utilizzo di location e personaggi chiave del Marvel lore.

Sappiamo già, ormai, che la pellicola ci mostrerà diversi periodi temporali, incluso quello relativo alla civiltà babilonese, basandoci sui rumor e le foto dal set.

Adesso però, una teoria vorrebbe anche l'introduzione di Atlantis e il suo sovrano Namor. Non è la prima volta che viene ipotizzata la presenza o, se non altro, dei riferimenti agli atlantidei nella fase 4 (come ad esempio con l'insistente rumor su Namor come Villain di Black Panther 2), ma specialmente nel caso de Gli Eterni, potrebbe non essere così lontana dalla realtà.

Dopotutto, nei fumetti Atlantis sprofonda principalmente a causa dei Devianti, e considerando anche la location di Lemuria, una delle basi dei rivagli degli Eterni, potrebbero anche essere utilizzati dei flashback per mostrare come le strade di questi popoli si siano incrociate nel corso della storia, e come le loro interazioni abbiano influenzato poi il futuro.

In più, l'ora di Namor è scoccata da un po', se vogliamo tenere conto del fatto che è uno dei personaggi più popolari tra quelli che non hanno ancora ricevuto il trattamento del grande schermo. E quale modo migliore di farvi riferimento (dopo l'easter egg in Avengers: Endgame), anche senza mostrarne il volto, di un film che attraversa letteralmente le ere?

E voi, cosa ne pensate? Credete che Gli Eterni sia il film giusto per introdurre questi elementi? Fateci sapere nei commenti.