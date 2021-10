Gli Eterni, i fan scoprono l'easter egg sulla mitologia greca nell'ultimo spot

Secondo Kevin Feige la trama de Gli Eterni servirà d'ispirazione per alcuni miti all'interno del Marvel Cinematic Universe. La narrazione verrà sviluppata su due storyline, tra il passato e il presente degli Eterni. Il film arriverà nelle sale italiane il 3 novembre, dopo le numerose vicissitudini legate anche alla pandemia.

I Marvel Studios hanno lanciato ufficialmente il marketing legato al film, con uno spot tv, nel quale i fan hanno riconosciuto con relativa facilità un easter egg dedicato ad uno dei miti greci maggiormente popolari. Il promo di Gli Eterni svela alcune scene inedite e i fan non vedono l'ora di tornare al cinema per poter assistere a queste nuove avventure dell'MCU.



In uno scatto che potete vedere in calce alla news, si vede Ikaris (Richard Madden) che sfreccia nel cielo mentre le nuvole dietro di lui sembrano formare delle ali. Il riferimento alla leggenda greca di Icaro e delle sue ali fatte di piume e cera è palese.

Secondo la leggenda, il giovane Icaro fu avvertito di non volare troppo vicino al sole, altrimenti la cera si sarebbe sciolta dalle sue ali.

Come da copione, Icaro non ascoltò e finì per precipitare a terra. Il destino ha voluto che Ikaris non abbia alcun collegamento con il mito greco nel materiale originale dei fumetti, quindi probabilmente si tratta soltanto di un riferimento fugace alla storia ellenica.



