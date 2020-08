Gli Eterni, i fan Marvel chiedono a gran voce l'arrivo del primo trailer

Dopo la scorpacciata di trailer dell'Universo DC al cinema proposti nel corso dell'ultimo grande evento del DC FanDome, adesso i fan dell'Universo Cinematografico Marvel stanno diventando sempre più impazienti e in attesa di scoprire qualche dettaglio in più circa i film della Fase 4 che sono stati posticipati tutti per l'emergenza sanitaria.

I fan della controparte hanno infatti potuto godere del trailer di The Batman, il trailer finale di Wonder Woman 1984, una clip promo di The Suicide Squad, così come del trailer ufficiale della Snyder Cut di Justice League. Dei prossimi film dei Marvel Studios, invece, si sa ancora poco o nulla, fatta esclusione per Black Widow, la pellicola prequel e standalone sulla Vedova Nera di Scarlett Johansson che sarebbe dovuta approdare nelle sale lo scorso aprile e che invece è stata posticipata al 6 novembre prossimo, lo slot che in precedenza era stato assegnato a Gli Eterni.

Proprio de Gli Eterni, i fan Marvel oggi chiedono a gran voce l'arrivo di un primo teaser trailer. Quest'ultimo, infatti, se la data d'uscita fosse stata confermata a novembre sarebbe già arrivato da un pezzo sui canali streaming online dello studio, ma ad oggi tutto ciò che conosciamo della pellicola è filtrata dalle dichiarazioni degli attori del cast o risiede in qualche sbiadita immagine trapelata dal set.

Alcuni fan hanno quindi puntualizzato che alla nuova uscita del cinecomic manchino solo 169 giorni e un trailer stenta ad arrivare. Senza la Pandemia da Coronaviurs, quasi certamente il primo footage degli Eterni sarebbe stato mostrato al San Diego Comic-Con o più realisticamente al D23 2020, ma visto il posticipo e la cancellazione degli eventi fisici, non abbiamo potuto ammirarlo come speravamo.

Data l'emergenza ancora in corso in America, la verità è che per vedere il materiale ufficiale degli Eterni bisognerà attendere il destino di Black Widow...