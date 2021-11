Gli Eterni, fan elogiano Richard Madden ed Ikaris: è uno dei migliori personaggi MCU?

Non perdetevi la nostra recensione de Gli Eterni , esseri immortali che vivono tra gli umani da migliaia di anni, la cui missione è stata quella di sradicare gli esseri terrificanti conosciuti come i Devianti e proteggere l'umanità. Nel film, Ikaris di Madden e Sersi, interpretata da Gemma Chan, sono al centro della narrazione con la loro storia d'amore. Come viene spiegato, i due hanno avuto una relazione accidentata durante le loro migliaia di anni sulla Terra. A quel tempo, erano al corrente dei Vendicatori che combattevano contro Thanos e dei loro sforzi per annullare lo Snap, ma hanno saltato la lotta per ragioni che sono spiegate nel film. Alcuni fan su Twitter hanno iniziato a etichettare il personaggio di Madden come uno dei personaggi MCU meglio scritti fino ad oggi come potete vedere nei tweet entusiastici in calce alla notizia. Il suo debutto quindi è stato un successo secondo il popolo dei social network, non perdetevi il nostro approfondimento sulla carriera di Richard Madden , e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di Ikaris e della sua interpretazione!

ikaris is such a great character. imo, well written and complex. i found myself relating to him. i’ve never felt very connected to other people/humanity as a whole. i’ve always felt like i was looking in on everyone else. ikaris is the one character who resonated with me (1/) — ikaris | saw eternals (@bomerstevens) November 4, 2021

Ikaris is the best written MCU charcter lmfao — kody (@otanigoat) November 5, 2021

ikaris might be one of my favorite written marvel characters — ch🅰️nce hopper ✨💫 (@goatboi667) November 5, 2021

Just saw #Eternals and oh my goodness. Chloe was written all over this film and I love it. The characters all felt so human. And #Ikaris ESPICALLY felt that way to me. — Kinda sick of it all (@LilHipsta101) November 5, 2021