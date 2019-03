Gli Eterni, una fan-art immagina la rumoreggiata Angelina Jolie nei panni di Sersi

Appena ieri la notizia che voleva Angelina Jolie in trattative per entrare nel cast de Gli Eterni, nuovo cinecomic Marvel Studios di prossima produzione, ma ecco che a poche ore di distanza dallo scoop dell'Hollywood Reporter un fan ha deciso di immaginare l'attrice nei panni di Sersi.

Per chi non avesse affinità con il personaggio, Sersi è una discendente degli Eterni di quarta generazione, figlia di Elios e Perse e probabilmente nata a Olimpia, in Grecia, poco tempo dopo il grande cataclisma che distrusse Atlantide e Lemuria, durante un periodo di glaciazioni globali conosciuto come l'Era Hyborea. Differisce da altri membri degli Eterni della sua generazione per il forte desiderio di vivere tra gli umani.



Ebbene, stando alle fonti dell'Hollywood Reporter, la Jolie sarebbe proprio in trattative per vestire i panni di Sersi, e Boss Logic non ha perso tempo nell'immortalare in una bellissimo concpet art l'attrice, immaginandola proprio come l'Eterna, con tanto di poteri attivi e sfondo verde.



Vi ricordiamo che alcuni rumor vorrebbero in trattative con la Marvel anche Luke Evans e Millie Bobby Brown per unirsi al cast de Gli Eterni, ma al momento non c'è assolutamente nulla di confermato, a differenza della fonte attendibile che riporta la Jolie in trattative inoltrate.



Diretto da Chloé Zhao, Gli Eterni non ha ancora una data d'uscita.