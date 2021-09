Eterni sarà un'esclusiva dei cinema o uscirà su Disney+? Gli ultimi report

Nelle scorse settimane era stato riferito che il destino dell'uscita di Eterni sarebbe dipeso da Shang-Chi e dalla sua performance al botteghino, che fortunatamente per i Marvel Studios e soprattutto per la Disney si è rivelata più che ottima, stabilendo un nuovo record per il Labor Day.

Dunque che succederà adesso? Secondo quanto riferito una decisione sarebbe già stata presa in tal senso, e Marvel's Eternals non avrà un'uscita simultanea nei cinema e su Disney+ Premier Access, cosa che lo renderebbe il secondo film dei Marvel Studios quest'anno ad essere proiettato solo nei cinema dopo Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli. Il precedente Black Widow, prodotto da Kevin Feige e Scarlett Johansson con la superstar nei panni della spia degli Avengers, è stato il primo film Marvel a ricevere un'uscita day-and-date tra cinema e streaming tramite il Premier Access di Disney+, dato che per Shang-Chi la Disney ha optato per un nuovo modello di distribuzione, un'esclusiva teatrale per 45 giorni prima del debutto su Disney+ all'interno del catalogo e senza costi aggiuntivi. Ora la stessa cosa dovrebbe accadere con Eterni.

Matthew Belloni, l'ex editore di Hollywood Reporter, nella sua newsletter "What I'm Hearing", ha rivelato che, secondo le sue fonti, Chapek e il capo della distribuzione della Disney Kareem Daniels hanno deciso che Eterni riceverà un'uscita esclusiva nelle sale. La decisione sarebbe stata presa proprio grazie agli incassi incoraggianti di Shang-Chi, che ha guadagnato $75,3 milioni in tre giorni prima di terminare il weekend del Labor Day con un record di $94,6 milioni senza Premier Access. L'incasso totale del film attualmente ammonta a $157 milioni. A luglio, Black Widow aveva esordito a livello globale con $218 milioni, incassando $60 milioni dal Premier Access di Disney+ nel solo weekend di apertura. Il totale finale del film è di $372 milioni.

Quale sia il migliore dei due modelli distributivi da un punto di vista commerciale è ancora opinabile e argomento di discussione, ma a quanto pare la Disney con Eterni proverà a ripetere la mossa già fatta con Shang-Chi. Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.