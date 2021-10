Gli Eterni, gli eroi al completo nel fantastico nuovo poster del film Marvel

Manca poco meno di una settimana all’uscita del prossimo film della Marvel, Gli Eterni, diretto da Chloé Zhao. La pellicola ci permetterà di conoscere una nuova squadra di supereroi la cui storia abbraccerà migliaia di anni del Marvel Cinematic Universe.

Come anticipato dal trailer de Gli Eterni, gli eroi sono una razza aliena immortale creata dai Celestiali che hanno vissuto sulla Terra per oltre 7.000 anni per proteggere l'umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il gruppo deve riunirsi perché i Devianti si scatenano e rappresentano una nuova pericolosa minaccia per il mondo. Dopo numerosi ritardi di uscita a causa della pandemia di COVID-19 in corso, il film arriverà ufficialmente nelle sale il 3 novembre e ora possiamo dare un’occhiata ad un nuovo poster che mostra tutti i membri del cast al completo.



Il gruppo è composto da 10 eroi e sono tutti presenti nell’immagine che potete vedere in calce alla notizia. Da sinistra a destra, ci sono Gilgamesh (Don Lee), Sprite (Lia McHugh), Ajak (Salma Hayek), Makkari (Lauren Ridloff), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Phastos (Brian Tyree Henry), Druig (Barry Keoghan), Thena (Angelina Jolie) e Sersi (Gemma Chan).



Il cast del film Marvel è certamente il più inclusivo che abbiamo mai avuto. Ci sarà il primo eroe sordo del franchise, Makkari, e il primo eroe gay del MCU Phastos, la cui famiglia apparentemente sarà una parte piuttosto importante del film. Vi lasciamo con la nostra recensione de Gli Eterni senza spoiler, fateci sapere che ne pensate del poster nei commenti!