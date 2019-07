Gli Eterni: l'emozione di Salma Hayek per il cambio di genere del suo personaggio

La presentazione dei progetti futuri del Marvel Cinematic Universe, avvenuta nel corso del San Diego Comic-Con svoltosi lo scorso week-end, è stata piena di rivelazioni incredibili. Tra gli annunci anche il casting de Gli Eterni e tra le star del film ci sarà anche Salma Hayek, pronta ad interpretare una versione femminile di Ajak, leader del team.

Ora che lei e gli altri membri del cast de Gli Eterni sono stati confermati ufficialmente, Salma Hayek ha potuto commentare sui social la notizia, esprimendo il suo entusiasmo per aver ottenuto il ruolo di Ajak, con il cambio di genere riservato al personaggio.

L'attrice è intervenuta su Instagram, in un mix tra inglese e spagnolo:"Sono così entusiasta di unirmi alla famiglia Marvel come Ajak, madre di tutti gli Eterni. Era il padre di tutti gli Eterni, ma ragazze...questo è il NOSTRO tempo!!!".



A poco meno di un anno e mezzo dall'uscita nelle sale de Gli Eterni, dovremo attendere un po' prima di vedere come sarà Ajak interpretata da Salma Hayek ma dovrebbe mantenere una certa somiglianza, nel look, con il personaggio maschile dei fumetti.

Ajak non è il primo personaggio Marvel a subire un cambio di genere nel Marvel Cinematic Universe. Nell'ultimo anno abbiamo visto le versioni femminili di Ghost in Ant-Man and the Wasp e Mar-Vell in Captain Marvel, senza dimenticare Jeri Hogarth in Jessica Jones.

Nei fumetti Ajak è nato in Siberia millenni fa ed è diventato un archeologo; egli è in grado di manipolare l'energia cosmica e controllare la sua composizione cellulare, così come tutti gli altri Eterni. Ajak è anche in grado di comunicare con i Celesti, esseri che hanno creato gli Eterni e i loro nemici giurati, i Devianti.

Nel film ci sarà anche un personaggio LGBTQ mentre Kevin Feige in questi giorni ha parlato dei collegamenti tra Eterni e Guardiani della Galassia.