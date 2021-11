Gli Eterni, Ego può essere definito un Celestiale? Parla lo sceneggiatore

Lo sceneggiatore Kaz Firpo ha recentemente voluto chiarire la natura del personaggio di Kurt Russell in Guardiani della Galassia: Vol. 2 dopo che l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Gli Eterni, sembra aver riscritto la definizione di Celestiali.

"Ne abbiamo parlato a lungo, ma è una di quelle cose su cui penso che Guardiani della Galassia: Vol. 3 avrà qualcosa da dire. Ego è un personaggio davvero affascinante, che stia mentendo o meno, questa è la domanda che tutti noi dobbiamo porci" ha detto Firpo a The Direct in merito al padre naturale di Star Lord.

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda MCU, gli Eterni devono ancora incontrare Ego. Non sanno nemmeno chi è. Si tratta di un impostore? Non lo so, ma sono entusiasta di vedere Guardiani della Galassia 3 di James Gunn tanto quanto te".

Insomma, i dubbi su Ego dopo Gli Eterni persistono, e solo quando il terzo capitolo di Guardiani della Galassia approderà nelle sale, potremo capire di più su questo particolare personaggio che sembra essere assai diverso dalle figure mistiche viste nel film Marvel.

Intanto, sono aperte le discussioni anche in merito ad una possibile serie spin-off de Gli Eterni, in arrivo ovviamente su Disney+, che potrebbe rivelarci qualcosa in più su questi nuovi supereroi. Cosa ne pensate voi delle parole di Kaz Firpo?

