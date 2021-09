Eterni: c'è del tenero tra Gemma Chan e Richard Madden nella nuova foto del film Marvel

Dopo la conferma dell'uscita al cinema di Eterni, motivata dagli incassi positivi di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, sui social è arrivata una nuova foto in anteprima dell'attesissimo cinecomic Marvel Studios diretto da Chloe Zhao.

L'immagine, che come al solito potete trovare nel post in calce all'articolo, ci mostra Ikaris e Sersi, i due Eterni interpretati da Richard Madden e Gemma Chan: come potete vedere anche voi tra i due super-esseri sembrerebbe esserci una forte attrazione, già intravista nei trailer di Eterni e anticipata da numerose interviste promozionali. In particolare, qualche tempo fa, proprio l'ex star di Game of Thrones aveva anticipato che il film Marvel sarebbe ruotato intorno al triangolo amoroso composto dal suo personaggio, quello della Chan e quello di Kit Harington, ovvero Dane Whitman alias Cavaliere Nero.

Dai dettagli anticipati, infatti, sembra che nel corso dei secoli Ikaris e Sersi, i due Eterni, abbiano avuto una lunghissima storia d'amore, che però ad un certo punto è cessata e adesso nel presente Sersi è impegnata con Dane, un mortale che ottiene dei superpoteri mastici grazie ad una spada magica.

Ricordiamo che il cast del film include anche la presenza di Angelina Jolie e Salma Hayek. La data d'uscita è fissata per il 5 novembre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.